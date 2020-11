Les Français ne placent plus le PSG comme favori numéro 1 en C1

Dernier finaliste de la Ligue des Champions, Le PSG a très mal débuté sa nouvelle campagne européenne, se classant troisième de son groupe avec deux défaites en trois matches. Mais le PSG n’est pas distancé dans la course à la qualification puisque Leipzig et Manchester ne comptent que trois points d’avance sur les Rouge & Bleu. Et ce début compliqué a eu un impact sur les Français. Dans un sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Winamax*, seulement 12 % des sondés estiment que le PSG est le favori à la victoire finale en Champions League. Ils étaient 21 % la saison dernière. Pour les sondés, c’est le Bayern Munich qui est le favori à sa propre succession (21%) devant le Real Madrid (14%). Seulement 31% des Français estiment que le PSG ira une nouvelle fois cette année. Enfin, pour 54% des Français (71% des amateurs de foot), le PSG se qualifiera pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

*L’enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les jeudi 5 et vendredi 6 novembre 2020 auprès d’un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 447 amateurs de football.