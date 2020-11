Les statistiques de Verratti après son entrée en jeu face à Leipzig

Hier soir, le PSG a obtenu l’essentiel face au RB Leipzig avec une victoire 1 à 0, dans le cadre de la 4ème journée de la phase de groupes de Ligue des champions. Un succès qui permet aux Rouge et Bleu d’accroître leurs chances pour une qualification aux huitièmes de finale de la compétition au printemps prochain. Si le milieu parisien (Leandro Paredes, Danilo Pereira et Ander Herrera) a énormément souffert face au club allemand, la seule éclaircie de la soirée fut le retour à la compétition de Marco Verratti. En seulement 13 minutes de jeu, le numéro 6 parisien a soulagé le PSG dans la conservation du ballon et a participé à l’unique occasion des Rouge et Bleu en seconde période (frappe de Rafinha à 90e minutes de jeu). Il a également reçu un carton jaune quelques minutes après son entrée en jeu.

Une belle entrée en jeu qui se traduit dans les statistiques, comme l’a dévoilé la chaîne Téléfoot. Marco Verratti a touché 27 fois le ballon et a notamment réalisé 13 passes dans le camp adverse (contre 17 pour Paredes et 19 pour Herrera). Le joueur de 28 ans a notamment participé à 11 duels, soit plus que Danilo Pereira (5) et Leandro Paredes (6). Enfin, Marco Verratti a récupéré à 5 reprises le ballon, soit un de plus que l’international argentin (4). Une bonne nouvelle pour le PSG avec les prochaines grosses échéances mais également un constat inquiétant sur le niveau affiché par les autres milieux de terrain lors de ce match.