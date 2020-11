Depuis le début de la saison, les joueurs du PSG enchaînent les matches sans avoir pu réaliser de préparation d’avant-saison entre la finale de Ligue des champions 2019-2020 (le 23 août) et le premier match de Ligue 1 2020-2021 face au RC Lens (10 septembre). Soit 18 jours séparant les deux rencontres. Et avec l’enchaînement des matches, les nombreuses blessures, les suspensions, les joueurs positifs au Covid-19 et les multiples trêves internationales, Thomas Tuchel a utilisé de nombreux joueurs depuis le début de l’exercice 2020-2021, avec 13 matches disputés toutes compétitions confondues (10 matches de Ligue 1 et 3 de Ligue des champions). Depuis septembre, le coach parisien a fait jouer 29 joueurs de son effectif. Ander Herrera (903 minutes), Keylor Navas (900), Presnel Kimpembe (784), Marquinhos (727), Alessandro Florenzi (701) et Pablo Sarabia (691) font partie des joueurs les plus utilisés depuis le début de la saison. Voici ci-dessous les temps de jeu des joueurs du PSG toutes compétitions confondues*.

Gardiens du PSG

Keylor Navas : 10 matches disputés – 900 minutes – 5 buts encaissés – 7 clean-sheets

: 10 matches disputés – – 5 buts encaissés – 7 clean-sheets Sergio Rico : 2 matches disputés – 180 minutes – 1 but encaissé – 1 clean-sheet

: 2 matches disputés – – 1 but encaissé – 1 clean-sheet Marcin Bulka (prêt au FC Cartagena) : 1 match disputé – 90 minutes – 1 but encaissé

Défenseurs du PSG

Presnel Kimpembe : 10 matches disputés – 784 minutes

: 10 matches disputés – Marquinhos : 9 matches disputés – 727 minutes – 1 but

: 9 matches disputés – – 1 but Alessandro Florenzi : 9 matches disputés – 701 minutes – 2 buts

: 9 matches disputés – – 2 buts Mitchel Bakker : 12 matches disputés – 687 minutes – 2 passes décisives

: 12 matches disputés – – 2 passes décisives Abdou Diallo : 9 matches disputés – 554 minutes

: 9 matches disputés – Layvin Kurzawa : 7 matches disputés – 447 minutes

: 7 matches disputés – Colin Dagba : 10 matches disputés – 411 minutes – 2 passes décisives

: 10 matches disputés – – 2 passes décisives Thilo Kehrer : 6 matches disputés – 274 minutes

: 6 matches disputés – Juan Bernat : 3 matches disputés – 191 minutes

Milieux défensifs / offensifs

Ander Herrera : 13 matches disputés – 903 minutes – 1 but – 1 passe décisive

: 13 matches disputés – – 1 but – 1 passe décisive Idrissa Gueye : 11 matches disputés – 600 minutes – 1 but

: 11 matches disputés – – 1 but Danilo Pereira : 6 matches disputés – 455 minutes

: 6 matches disputés – Julian Draxler : 6 matches disputés – 399 minutes – 2 buts

: 6 matches disputés – – 2 buts Marco Verratti : 5 matches disputés – 355 minutes

: 5 matches disputés – Rafinha : 7 matches disputés – 328 minutes – 1 passe décisive

: 7 matches disputés – – 1 passe décisive Leandro Paredes : 5 matches disputés – 250 minutes

: 5 matches disputés – Kays Ruiz-Atil : 5 matches disputés – 147 minutes

: 5 matches disputés – Bandiougou Fadiga : 4 matches disputés – 38 minutes

Attaquants / Ailiers

Pablo Sarabia : 12 matches disputés – 691 minutes – 2 buts et 4 passes décisives

: 12 matches disputés – – 2 buts et 4 passes décisives Ángel Di María : 8 matches disputés – 676 minutes – 4 buts – 2 passes décisives

: 8 matches disputés – – 4 buts – 2 passes décisives Kylian Mbappé : 8 matches disputés – 615 minutes – 7 buts – 6 passes décisives

: 8 matches disputés – – 7 buts – 6 passes décisives Moise Kean : 7 matches disputés – 493 minutes – 5 buts – 1 passe décisive

: 7 matches disputés – – 5 buts – 1 passe décisive Neymar Jr : 6 matches disputés – 475 minutes – 2 buts – 3 passes décisives

: 6 matches disputés – – 2 buts – 3 passes décisives Mauro Icardi : 4 matches disputés – 348 minutes – 2 buts

: 4 matches disputés – – 2 buts Arnaud Kalimuendo (prêt au RC Lens) : 1 match disputé – 74 minutes

(prêt au RC Lens) : 1 match disputé – Jesé Rodríguez : 2 matches disputés – 22 minutes

