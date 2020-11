Ligue 1 – Le choc Lille / PSG (J16) programmé le 20 décembre à 21 heures

L’avant-dernière journée de la phase aller de la saison 2020-2021 de Ligue 1 Uber Eats va proposer un choc entre Lille et le PSG. La date de cette rencontre n’était pas encore connue et c’est désormais chose faite. En effet, la LFP a décidé de programmer cette rencontre de la 16e journée du championnat de France le dimanche 20 décembre à 21 heures. Ce sera la dernière affiche de cette 16e journée et elle sera diffusée sur Téléfoot.

Le programme de la 16e journée de Ligue 1

Samedi 19 décembre

17h00 : FC Metz – RC Lens (Téléfoot)

19h00 : Olympique de Marseille – Stade de Reims (Téléfoot)

21h00 : OGC Nice – Olympique Lyonnais (Canal + et Téléfoot)

Dimanche 20 décembre

13h00 : Stade Brestois 29 – Montpellier Hérault SC (Téléfoot)

15h00 : Dijon FCO – AS Monaco (Téléfoot)

15h00 : FC Nantes – Angers SCO (Téléfoot)

15h00 : AS Saint-Étienne – Nîmes Olympique (Téléfoot)

15h00 : RC Strasbourg Alsace – Girondins de Bordeaux (Téléfoot)

17h00 : FC Lorient – Stade Rennais F.C. (Canal +)

21h00 : LOSC – Paris Saint-Germain (Téléfoot)