Ligue 1 – Montpellier / PSG (J13) programmé le samedi 5 décembre à 21h

Après la dernière trêve internationale de l’année, le PSG retrouvera son rythme d’un match tous les trois jours. Aujourd’hui, la LFP a dévoilé la programmation de la 13ème journée de Ligue 1. À cette occasion, le PSG se déplacera au Stade de la Mosson pour affronter le Montpellier Hérault SC. Une rencontre programmée le samedi 5 décembre à 21h et qui sera diffusée sur Canal Plus. Ce match face au MHSC est placé entre les deux dernières journées de la phase de groupes de la Ligue des champions face à Manchester United (mercredi 2 décembre) et l’Istanbul Basaksehir (mardi 8 décembre).

Programmation de la 13ème journée de Ligue 1