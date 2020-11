Ligue 1 – PSG / Lorient (J15) programmé le mercredi 16 décembre à 21h

Après la trêve internationale, le PSG enchaînera de nouveau les rencontres avec un rythme infernal. Les joueurs de Thomas Tuchel disputeront 10 matches en un mois (7 rencontres en Championnat et 3 en Ligue des champions). Aujourd’hui, la Ligue a dévoilé la programmation de la 15ème journée de Ligue 1. À cette occasion, le PSG recevra – au Parc des Princes – le FC Lorient. Ce match face au promu aura lieu en milieu de semaine, soit le mercredi 16 décembre à 21h, et sera diffusé sur la chaîne Téléfoot. Une rencontre qui se situe entre les deux chocs face à l’Olympique Lyonnais (13 décembre) et le LOSC (20 décembre, date à confirmer).

Programmation de la 15ème journée de Ligue 1 Uber Eats