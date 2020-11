Ligue 1 – PSG / OL (J14) programmé le dimanche 13 décembre à 21h

Après la dernière coupure internationale de l’année 2020, les joueurs du PSG enchaîneront de nouveau les rencontres jusqu’à la trêve hivernale qui aura lieu fin décembre. Aujourd’hui, la Ligue a dévoilé la programmation de la 14ème journée de Ligue 1 qui offrira un choc entre le PSG et l’Olympique Lyonnais. Cette rencontre aura lieu le dimanche 13 décembre à 21h – au Parc des Princes – et sera diffusée uniquement sur la chaîne Téléfoot. Un match qui est programmé cinq jours après la dernière journée de la phase de poules de Ligue des champions entre le PSG et l’Istanbul Basaksehir (mardi 8 décembre).

Programmation de la 14ème journée de Ligue 1