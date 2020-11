L’Inter ne retiendra pas Eriksen, annoncé dans le viseur du PSG

Christian Eriksen avait quitté Tottenham en janvier 2020 pour rejoindre l’Inter. Mais l’international danois n’arrive pas à s’imposer dans le onze d’Antonio Conte. Il commence très souvent les rencontres sur le banc et joue peu (7 matches pour seulement 301 minutes de jeu). Un temps de jeu faible qui ne plaît pas à Christian Eriksen qui souhaiterait quitter le club lombard cet hiver. le milieu offensif (28 ans) est souvent associé au PSG ces derniers temps. En marge du succès de l’Inter face au Torino ce dimanche après-midi, Beppe Marotta – directeur général de l’Inter – a ouvert la porte au départ de son joueur. “On ne peut pas retenir un joueur contre sa volonté, annonce Marotta dans des propos relayés par RMC Sport. Il se comporte comme un professionnel et on évaluera la situation. Si on a eu des demandes pour lui? Non aucune, mais nous verrons quand le moment sera venu.“