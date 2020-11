L’Italie s’impose face à la Pologne avec Florenzi titulaire et capitaine

L’Italie affrontait ce soir la Pologne dans le cadre du choc de la 5e journée du groupe 1 de la Ligue A de la Ligue des Nations. Seul Parisien encore concerné par la Squadra Azzura, Alessandro Florenzi était titulaire et même capitaine. L’Italie, troisième avant le coup d’envoi, se devait de l’emporter pour encore espérer jouer le Final Four 4 de la compétition et y retrouver la France. L’Italie qui a complètement dominé la première mi-temps, s’offrant plusieurs occasions et croyant même ouvrir le score par l’intermédiaire d’Insigne mais son but est refusé car son coéquipier – Belotti – a gêné le gardien polonais Szczesny (20e). L’Italie va concrétiser sa domination après avoir obtenu un penalty. L’ancien Parisien Krychowiak ceinture Belotti dans la surface et l’arbitre est obligé de siffler. Jorginho se présente et trompe le gardien polonais, qui a plongé du mauvais côté (1-0, 27e). La Squadra Azzura va encore se procurer quelques occasions sans pour autant réussir à marquer le deuxième but. Les deux équipes rentrent donc aux vestiaires avec cette légère avance italienne.

Dès le début de la seconde période, le sélectionneur polonais réalise trois changements pour tenter de relancer son équipe. Un choix payant puisque son équipe se montre plus saignante dans les premières minutes de la seconde période sans pour autant se montrer dangereuse. L’Italie résiste à ce bon passage polonais avant de reprendre le contrôle du match. Les occasions italiennes sont plus nombreuses que celle polonaises mais les coéquipiers de Florenzi n’arrivent pas à marquer ce deuxième but qui pourrait les mettre à l’abri. La Pologne va même terminer la rencontre à dix après l’expulsion de Goralski (77e) suite à deux cartons jaunes (62e, 77e). Après cette expulsion, la Squadra va se mettre à l’abris grâce à un but de Berardi à la 83e(2-0). L’Italie s’impose donc (2-0) et reprend la première place de son groupe à son adversaire du soir. Une première place qu’elle tentera de conserver – pour se qualifier pour le Final 4 – contre la Bosnie mardi soir (20h45).

Le XI de l’Italie : Donnarumma – Florenzi (c) (Di Lorenzo, 89e), Acerbi, Bastoni, Palmieri -Barella, Jorginho, Locatelli – Bernardeschi (Berardi, 64e), Belotti (Okaka, 79e), Insigne (El Shaarawy, 89e)