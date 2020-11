Loïc Perrin revient sur son tacle dangereux sur Mbappé

Le 24 juillet dernier, lors de la finale de Coupe de France remporté par le PSG face à Saint-Etienne (1-0), Loïc Perrin a joué son dernier match en carrière. Un dernier match très vite écourté en raison d’un tacle très dangereux sur Kylian Mbappé qui lui a valu un carton rouge. De son côté, le numéro 7 parisien a grièvement été blessé à la cheville et a failli manquer l’intégralité du Final 8 de la Ligue des Champions avec le PSG. Quatre mois après cet incident, Loïc Perrin s’est de nouveau défendu. “Je n’ai pas regardé les commentaires sur les réseaux car je savais que j’allais me faire assassiner. Mais bien sûr, on m’en a parlé, indique Perrin dans un entretien accordée au Progrès. J’étais parti en vacances en famille, c’était le bon moment. Et puis ça s’est calmé quand Mbappé a repris et que son père m’a envoyé un message. J’ai fait un tacle, comme si ça n’arrivait qu’à moi.“