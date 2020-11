Luana : “Nous avons les qualités pour faire face à cette équipe de l’OL”

Le choc de D1 Arkema (9ème journée) entre les Féminines du PSG (2e, 22 pts) et l’Olympique Lyonnais (1er, 24 pts) – au Parc des Princes – aura lieu ce vendredi soir à 21h sur Canal Plus. Une rencontre entre le leader et le dauphin qui peut déjà être déterminante en vue du titre de champion. Et à quelques jours de cette rencontre, la milieu de terrain du PSG, Luana, a évoqué cette confrontation face aux Lyonnaises, via le site officiel du club de la capitale.

“Les derniers matches contre les Lyonnaises étaient très bons, nous avons été performantes, et nous n’avons pas encaissé beaucoup de buts. Le match de Champions League s’est joué sur un coup de pied arrêté. Quand on joue à ce niveau, ce sont les petits détails qui changent la donne”, estime la milieu brésilienne, Luana. “Nous avons les qualités pour faire face à cette équipe, il faut croire en nos chances, travailler dur et nous y parviendrons. Il faut créer plus d’occasions de but, et surtout se montrer décisives dans ces moments-là. C’est la clé face à une telle équipe.”

Dans cet entretien, Luana est également revenue sur les différences dans le groupe parisien entre la saison actuelle et l’exercice précédent. “Je pense que nous avons beaucoup évolué sur le plan mental. La défaite contre Lyon en demi-finale de la Champions League a été très difficile à accepter. Nous avons beaucoup discuté ensuite, et échangé sur ce que nous pouvions faire mieux, ce qui pouvait être amélioré. Nous sommes aussi plus constantes, et la nouvelle saison a apporté un nouvel état d’esprit, de nouveaux défis, et cela nous a beaucoup motivé.”