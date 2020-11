Luke Shaw forfait pour Manchester United / PSG

Après la trêve internationale, le PSG retrouvera la compétition et devra réaliser un sans-faute en Ligue des champions face au RB Leipzig (24 novembre), Manchester United (2 décembre) et l’Istanbul Basaksehir (8 décembre). En effet, les Parisiens sont 3ème du groupe H (3 pts) avec une victoire et deux défaites. Et à l’instar des Rouge et Bleu, les équipes adverses font également face à certaines blessures de leurs joueurs cadres. Sur son site internet, Manchester United a communiqué sur la blessure de Luke Shaw (ischio-jambiers). Sorti en seconde période lors de la victoire face à Everton (3-1), le latéral droit sera absent pour un mois et manquera le match (5ème journée de la phase de groupes) face au PSG le 2 décembre prochain. Le joueur de 25 ans était notamment un titulaire indiscutable d’Ole Gunnar Solskjaer. Il avait notamment disputé l’intégralité des rencontres de Premier League (607 minutes) et de Ligue des champions (270 minutes) avant sa blessure. Pour le remplacer, l’entraîneur des Red Devils pourra compter sur sa nouvelle recrue, Alex Telles (qui était positif à la Covid-19 fin octobre).