Madar : “Je ne vois pas l’intérêt de faire jouer Mbappé face au Portugal”

Blessé face au FC Nantes le 31 octobre dernier, Kylian Mbappé souffrait d’une gêne musculaire aux ischio-jambiers droits. Malgré tout, Didier Deschamps avait décidé de le sélectionner avec l’Equipe de France pour la trêve internationale du mois de novembre. Après avoir poursuivi les soins avec les Bleus lors de ce rassemblement, l’attaquant du PSG reste très incertain pour la prochaine rencontre face au Portugal (ce samedi soir à 20h45), dans le cadre de la 5ème journée de Ligue des Nations. Pour preuve, l’international français n’a pas pris part à l’entraînement collectif à la veille du match. Cependant, la présence de Kylian Mbappé sur la feuille de match pour une éventuelle entrée en fin de match reste envisageable. Une mauvaise idée selon l’ancien du PSG, Mickaël Madar (1999-2001).

“Même en super-remplaçant, je n’y crois pas du tout. C’est pire même. Vous rentrez, vous n’êtes pas spécialement chaud et pas dans le rythme. Il faut accélérer et surtout que son jeu est basé sur l’accélération la plupart du temps. Si vous avez une gêne musculaire, je ne crois pas que ce soit le match pour lui”, a déclaré Mickaël Madar sur le plateau du Late Football Club. “Je pense qu’il faut un certain temps de récupération et pour moi ce n’est pas le match de l’année. C’est que la Ligue des Nations, si c’est pour qu’il gâche sa saison, je ne vois pas l’intérêt. Honnêtement, je ne vois pas l’intérêt de le faire jouer.”

XI probable de la France face au Portugal (selon RMC) : Lloris(c) – Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez – Martial, Pogba (ou Rabiot), Kanté, Coman – Griezmann, Giroud.