Malgré sa blessure, Neymar est convoqué avec le Brésil

Blessé aux adducteurs contre l’Istanbul Basaksehir le 28 octobre dernier, Neymar était annoncé comme absent jusqu’à la trêve internationale. Pour cette raison, le PSG souhaitait que son numéro 10 parisien ne se rende pas au Brésil et en Seleçao pour les matches de qualification à la Coupe du Monde 2022 durant cette trêve internationale. Des réunions entre les deux staffs médicaux ont même eu lieu jusqu’à hier, Neymar lui-même a expliqué qu’il ne jouerait pas tant qu’il n’était pas à 100%. Ce vendredi après-midi, la sélection brésilienne a communiqué et expliqué qu’elle comptait bien convoquer Neymar. La Seleçao espère pouvoir le faire jouer lors de la deuxième rencontre contre l’Uruguay, le 17 novembre. Rodrigo Lasmar – médecin de la sélection brésilienne a justifié ce choix.

“J’ai des contacts fréquents avec le médecin du PSG et nous connaissons la condition physique de Neymar. Nous pensons que nous avons la possibilité de le récupérer pour le deuxième match. Nous suivrons de près son évolution, assure le médecin dans des propos relayés par Loïc Tanzi. La sélection qui fait savoir que son coordinateur, Juninho Paulista et Leonardo avaient discuté du cas Neymar et que le directeur sportif du PSG a fait part de son inquiétude. Le coordinateur lui a répondu que “le département médical et Tite ont été catégoriques en disant qu’il ne risquerait jamais la santé d’un athlète qu’il convoque.“