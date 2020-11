Marquinhos : “Il faut qu’on pense plus positif”

Face au RB Leipzig (mardi à 21h sur RMC Sport et Téléfoot), le PSG jouera un match déterminant pour la suite de saison européenne en Ligue des champions. Troisième de sa poule avec trois points (derrière Manchester United et le RB Leipzig qui ont 6 unités), le club de la capitale devra s’imposer afin d’accroître ses chances de qualification pour les 8es de finale de la compétition. Présent en conférence de presse à la veille de la rencontre, le capitaine du PSG, Marquinhos, s’est exprimé sur cette confrontation face au club allemand. Extraits choisis.

Aider Neymar est-ce important ?

Marquinhos : “Neymar est important pour nous, un leader dans notre équipe. Sur le terrain il prend ses responsabilités, il travaille pour l’équipe à sa façon. Chacun à ses fonctions dans une équipe et sur le terrain, tout le monde sait ce qu’on doit faire. On a des travailleurs dans l’équipe et d’autres qui vont guider pour le remettre dans les meilleures conditions. Il fait les efforts, c’est un des mecs qui se sacrifie le plus pour l’équipe et je pense que l’équipe va toujours se sacrifier pour lui.”

Une responsabilité supplémentaire avec le rôle de capitaine ?

Marquinhos : “Je pense que tout le monde est d’accord sur la situation, on en est conscients. On essaye de parler et de motiver comme je l’ai toujours fait. C’est ma façon de travailler, de préparer mon match et de pousser tout le monde. Chacun à sa manière de se préparer pour un match comme ça. On est dans les bonnes conditions pour faire un grand match, on est à la maison dans un beau stade. On s’est bien préparés, il faut juste qu’on se concentre pour faire le meilleur match car ces trois points sont importants pour nous.”

Sa présence en défense centrale demain

Marquinhos : “J’étais au courant déjà, Tuchel m’avait déjà prévenu. Ce sont ses choix, on est toujours là pour les respecter, je vais essayer de faire mon maximum et faire un bon travail, mener mon équipe vers l’avant pour faire un bon match. Pour le reste, on verra ce qu’il se passe pendant le match.”

Le manque de préparation, un vrai soucis actuellement ?

Marquinhos : “On sait qu’une bonne préparation, c’est essentiel pour avoir des bonnes performances toute la saison. On ne l’a pas eu cette saison, il ne faut pas toujours dire qu’on a perdu à cause du manque de préparation. Il faut qu’on pense plus positif, à ce qu’on peut améliorer. C’est vrai qu’on aurait préféré avoir une préparation mais ce n’était pas le cas. Il faut rester focus sur le match de demain, il faut se préparer de la meilleure façon.”

Perdre le fil quand ça se complique dans le match

Marquinhos : “C’est difficile à expliquer, on a eu des matches où on pouvait dire qu’on avait fait des bonnes choses. Si on veut trouver des choses positives, on peut les trouver aussi. Ça nous fait apprendre. Ce match face au RB Leipzig, il faut continuer à rester concentré et faire un bon match jusqu’à la fin. Dans le football, des détails et des secondes peuvent changer le contexte d’un match. il faut avoir de la personnalité pour jouer et c’est ce qu’on va faire demain.”

Même envie dans le groupe que la saison passée ?

Marquinhos : “Dès qu’une saison commence, on connait nos objectifs. Nous sommes des compétiteurs et on a faim, on veut toujours gagner. On sait que ce n’est pas facile, ce n’est pas avec un claquement de doigts qu’on arrive en finale. Il y a un chemin avec des obstacles, il faut les surmonter. Dès qu’on perd un match, ce n’est pas parce qu’on n’a pas la flamme d’aller au bout de la compétition. On est des hommes et nous avons des ambitions. Tout le monde connait nos objectifs de la saison, ce sont les mêmes que les années précédentes. Les objectifs et envies sont toujours là peu importe la manière.”