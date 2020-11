Marquinhos : “Je suis fier tous les jours de porter ce brassard de capitaine”

Nouveau capitaine du PSG depuis le départ de Thiago Silva l’été dernier, Marquinhos s’est livré sur son nouveau rôle au sein de l’effectif des Rouge et Bleu dans un entretien accordé au site officiel du club de la capitale. Le défenseur de 26 ans s’est également exprimé sur la prochaine rencontre face au RB Leipzig (ce mercredi à 21h) en Ligue des champions avant d’être questionné sur la forme actuelle de l’équipe de Thomas Tuchel. Extraits choisis.

Son rôle de capitaine du PSG

Marquinhos : “Je suis très fier. Le club m’a donné cette responsabilité, et j’en suis très heureux. Je sais l’importance que cela représente, et je suis fier tous les jours de porter ce brassard. J’ai beaucoup travaillé pour devenir capitaine de cette équipe, mais je n’oublie pas que cela implique de grandes responsabilités. Je suis prêt à les assumer. La transition avec Thiago Silva ? J’ai commencé à avoir plus de responsabilités, et plus de poids dans les décisions. Nous avons beaucoup échangé, on se conseillait l’un et l’autre, on parlait énormément. Et il a tout fait pour que je me sente prêt au moment de prendre le brassard.”

La rencontre de Ligue des champions face au RB Leipzig

Marquinhos : “Tout ce qu’il s’est passé lors du dernier match contre eux, il ne faut pas y penser. C’est un autre contexte, un match complètement différent. Il faut se préparer pour celui qui arrive, mettre les mêmes ingrédients que lors du dernier match, la même intensité, la même énergie (…) Il faut garder les choses positives, gommer ce qui n’allait pas et bien analyser cette équipe, pour voir comment elle a évolué dans son jeu, pour être prêt.”

La forme actuelle de l’équipe

Marquinhos : “Peut-être que nous ne jouons pas notre meilleur football actuellement. Mais nous gagnons, et c’est ce qui importe le plus dans le football sur le court terme. Et il faut continuer à gagner. Peu importe l’adversaire, peu importe la manière pour le moment… C’est en gagnant que nous allons nous améliorer. Nous allons continuer à mettre l’intensité qu’il faut, et les meilleures performances collectives suivront. On essaye de ne pas trop écouter ce que disent les gens à l’extérieur du groupe, on a un travail à faire, et on sait ce qu’on doit faire pour bien le réaliser.”