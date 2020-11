Marquinhos : “Le plus important était la victoire”

Le PSG a obtenu ce qu’il voulait face au RB Leipzig avec une victoire 1-0, dans le cadre de la 4ème journée de la phase de groupes de Ligue des champions. Pour le contenu du match, les Parisiens ont subi dans les grandes largeurs face au club allemand. Ce succès permet au PSG de bien se replacer (2e place) pour une qualification en 8es de finale de la compétition au printemps prochain, à condition de faire des bons résultats face à Manchester United et l’Istanbul Basaksehir. Après la rencontre, le capitaine des Rouge et Bleu, Marquinhos, est revenu au micro de RMC Sport sur la prestation compliquée parisienne.

“Oui c’est vrai , c’était un match important, un défi et un vrai test aujourd’hui. On est contents. Nous sommes une équipe où dans les moments difficiles on se serre les coudes. On l’a prouvé, il faut qu’on garde cela pour la suite de la compétition”, a déclaré Marquinhos après le match. “Le fond de jeu inexistant du PSG ? Oui, il y a aussi beaucoup de choses que les gens ne savent pas avec les blessures et douleurs des joueurs. On n’a pas été dans le meilleur niveau pour faire un match exceptionnel. Le plus important était la victoire, on n’a peut-être pas brillé mais on a obtenu les trois points qui étaient importants pour la suite. Le changement de système difficile avec une défense à 5, une difficulté pour l’équipe ? Non, c’était mieux. On avait des difficultés pour presser. On arrivait à mieux presser . On avait plus de sécurité derrière et peut-être moins d’effort pour aller de l’avant avec que deux attaquants. On se sentait mieux derrière pour mieux défendre et sécuriser.”

Marquinhos a également évoqué les difficultés parisiennes au micro de la chaîne Téléfoot. “Oui, on en est conscients. Mais après, on sait que ce n’est pas le moment de faire le meilleur jeu et perdre. Moi, je préfère moins bien jouer et gagner, c’était le plus important aujourd’hui. C’était un match très important avec un adversaire qui nous avait battu à l’extérieur. Alors il fallait surtout gagner peu importe la manière”, a expliqué Marquinhos après la rencontre. “Le bloc bas, une décision du coach ? Surtout, on a une équipe adverse qui est très courageuse. On avait surtout un peu de difficulté en début de seconde période au niveau du pressing. Il fallait qu’ils sortent et ils ont pris des risques. On est passé à cinq derrière, je pense qu’on avait moins de forces offensives mais c’était mieux pour nous pour défendre. On était plus en sécurité car leurs latéraux jouaient très hauts. Ce sont des stratégies et des circonstances qui se passent dans le match.”