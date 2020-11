Marquinhos sur son but face à l’Atalanta : “C’était un moment très spécial”

Depuis son arrivée au PSG en 2013, Marquinhos est devenu au fil des années un élément indiscutable dans le onze parisien et le vestiaire des Rouge et Bleu. Nouveau capitaine du PSG depuis le départ de Thiago Silva, le défenseur parisien est revenu, dans une vidéo sur le site officiel du PSG, sur de quelques souvenirs avec le maillot parisien dont son but égalisateur lors du quart de finale de Ligue des champions face à l’Atalanta Bergame (victoire du PSG 2-1) en août dernier.

Son meilleur souvenir avec le maillot du PSG ?

Marquinhos : “C’est le Final 8. C’est le meilleur moment que j’ai passé avec le maillot parisien. Et aussi tous les titres nationaux qu’on a gagné. Mais je pense que cette expérience à Lisbonne et cette émotion, c’était vraiment un moment magique. En plus, j’ai pu marquer dans des matches importants (face à l’Atalanta Bergame et le RB Leipzig, ndlr). On est arrivés à notre première finale de Ligue des champions. Pour moi aussi, c’était ma première finale en Champions League. C’était quelque chose de très spécial pour moi et pour le PSG aussi.”

Son ressenti après son but contre l’Atalanta

Marquinhos : “C’était un moment très spécial car c’était en fin de match. On était au bout de notre vie, on avait plus grand chose à faire. Je jouais au milieu de terrain mais j’ai entendu Thiago Silva me dire d’aller devant pour les dernières minutes. Je pars dans la surface et Ney’ me fait la passe. Tout était tellement rapide, le ballon rebondit juste devant moi pour que je puisse marquer le but. C’était le but de l’égalisation. C’était aussi le but qui nous avait donné une énergie incroyable. C’était un truc de ouf. C’était un moment unique parce qu’on avait réussi à gagner et passer ce quart de finale.”

Penses-tu rester toute ta carrière au PSG ?

Marquinhos : “Oui je pense. On sait que dans le football ça va vite, ça dépend de beaucoup de circonstances mais pour l’instant je pense rester au PSG pour le maximum de temps possible dans ma carrière (il est sous contrat jusqu’en 2024, ndlr). J’ai mes responsabilités ici. J’ai réussi à avoir mes objectifs que je voulais personnellement et collectivement. Mes ambitions sont de remporter un maximum pour cette équipe et le club.”