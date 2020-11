Matuidi : “Je pense que le PSG va encore être dans la course pour la C1 “

Le PSG a mal commencé sa campagne de Ligue des Champions en s’inclinant face à Manchester United en ouverture de son groupe. Les Parisiens qui ont lancé leur saison européenne en s’imposant en Turquie cette semaine. Le PSG a dorénavant deux matches capitaux face à Leipzig pour sa qualification en huitièmes de finale. Pour Blaise Matuidi – ancien parisien qui évolue en MLS à l’Inter Miami – il ne faut pas s’inquiéter pour le PSG.

“Il ne faut pas oublier que le PSG a fait une finale de la Ligue des Champions. Ce n’est pas rien quand on connaît l’envie du club de pouvoir soulever ce trophée, salue Matuidi dans une interview accordée à Téléfoot La Chaîne. Ils ont perdu un joueur très important en la personne de Thiago Silva qui était, pour moi, l’un des hommes phares de ce projet. Maintenant, ils ont des joueurs qui font partie des meilleurs attaquants au monde et je pense qu’ils vont encore être dans la course cette année, mais pour cela il faut qu’ils soient ensemble. On sait que la difficulté dans ce club c’est d’être unis et c’est seulement comme ça qu’ils obtiendront un résultat.“