Mazinho : “Le PSG a fait une excellente opération avec Rafinha”

Sur le gong Rafinha (27 ans) a rejoint le PSG en provenance du FC Barcelone. Le fils de Mazinho et frère de Thiago Alcantara vient rebondir à Paris après une série de graves blessures : rupture des ligaments croisés du genou droit en 2016, blessure au ménisque du genou droit en 2017, rupture des ligaments croisés du genou gauche en 2019. Tourner la page après ces trois blessures sérieuses, c’est le défi de l’international brésilien. Et Mazinho, son père, est convaincu qu’il le relèvera.

“Les ambitions au PSG sont très élevées et ça lui plaît. Tout s’est réglé dans la dernière ligne droite avant la fermeture du mercato. C’était stressant. Il fallait que Barcelone et le PSG se mettent d’accord. Le Barça a cédé dans les dernières minutes et on a réussi à voyager à Paris pour signer le dernier jour. Le PSG a fait une excellente opération. Ils ont récupéré presque gratuitement un joueur d’envergure, encore jeune et qui traverse la meilleure période de sa carrière. Rafinha va rendre cette confiance et donner satisfaction au PSG, j’en suis certain. Il possède tout pour réussir”, explique Mazinho dans France Football. “En fait, j’avais parlé à Leonardo il y a longtemps déjà, mais c’était pour évoquer le dossier Thiago. Leonardo le voulait au PSG. Mais Thiago s’était déjà mis d’accord avec Liverpool. On a donc parlé de Rafa mais il n’entrait pas dans ses plans à ce moment-là. J’imagine qu’il a réfléchi, qu’il s’est rendu compte de l’opportunité qu’il représentait et que ça valait le coup de le recruter. Quand je l’ai relancé, l’avant-dernier jour (avant la clôture), Leonardo avait changé d’avis. Et tout s’est accéléré le dernier jour. […] Le PSG joue souvent dans un 4-3-3 qui ressemble à celui du Barça. Rafa connaît beaucoup de joueurs comme Neymar, mais aussi Icardi, Sarabia. Ça ne va pas être difficile de s’intégrer. Il va devoir comprendre la dynamique que souhaite le coach, mais je ne suis pas inquiet. Il est bien préparé tactiquement et cherche toujours à comprendre ce que veut l’entraîneur. […] Vous verrez, le PSG ne sera pas déçu. ”