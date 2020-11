Mbappé battu par Bamba pour le joueur du mois d’octobre

Lors du mois d’octobre, Kylian Mbappé a participé à trois matches de Ligue 1 pour six buts et deux passes décisives. Des performances qui lui ont permis d’être nommé pour le titre de joueur du mois d’octobre du championnat de France en compagnie de Jonathan Bamba (Lille) et Wissam Ben Yedder (Monaco). Ce jeudi soir, les résultats sont tombés et malheureusement ce n’est pas Kylian Mbappé qui a été récompensé. Le numéro 7 parisien est arrivé deuxième des suffrages avec 36 % des votes. Mbappé est devancé par le Lillois Jonathan Bamba (41%). Wissam Ben Yedder complète le podium avec 23% des voix.