Kylian Mbappé : “Oui c’est un Paris à deux visages”

Après une bonne première mi-temps qui lui a permis de mener 2-0, le PSG s’est complètement éteint lors de la seconde période et a encaissé trois buts. Le PSG part de Monaco avec une défaite (3-2). Double buteur ce soir, Kylian Mbappé a constaté que son équipe avait affiché deux visages différents. “C’est un Paris à deux visages. On a fait une bonne première mi-temps et ça a changé en deuxième mi-temps. Excès de confiance ? Peut-être, Peut-être. Je ne peux pas vous le dire. On va retenir la leçon et on est déjà tourné vers le match de mardi“, a commenté Kylian Mbappé pour la chaîne Téléfoot. “Mardi ce sera un contexte complètement différent, une autre compétition et les matches qui s’enchaînent.“