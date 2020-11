Mbappé, clean sheets, série de victoires : les chiffres avant ASM / PSG

Ce soir (21 heures, Téléfoot), le PSG retrouve le chemin de la compétition avec un déplacement à Monaco dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1. Quelques heures avant ce choc, quelques chiffres clés sur l’histoire de ce Monaco / PSG. Ces dernières années, les buteurs parisiens se montrent prolifiques face au club du Rocher. En effet avec 41 buts sur les 11 derniers matches, le PSG affiche un exceptionnel 3,72 buts par match contre les Monégasques. Si les Rouge & Bleu réalise une nouvelle clean sheet, la 8e de la saison en Ligue 1, le PSG s’offrira deux records. Celui avec seulement trois buts encaissés en 11 rencontres de Ligue 1 et une cinquième clean sheet d’affilé à l’extérieur, record déjà réalisé deux fois (2003-2004 et 2015-2016) . Face à son ancien club, Kylian Mbappé pourrait atteindre les 100 buts sous le maillot du PSG. Pour cela, il faudrait qu’il marque un triplé. Avec un succès ce soir, le PSG réalisera sa deuxième plus longue série de victoires consécutives avec un neuvième succès. Le record est à 14 (14 premières journées de la saison 2018-2019). Enfin petite anecdote amusante, le PSG a disputé une fois dans son histoire un match sans entraîneur sur le banc et c’était à…Monaco le 4 novembre 1978. “Après la démission surprise de Pierre Alonzo et avant le retour de Velibor Vasovic, c’est le Président Francis Borelli qui avait choisi le onze aligné“, nous rappelle le PSG sur son site internet.