Mbappé et Kimpembe sont restés avec les kinés des Bleus (RMC)

Blessés avec le PSG avant le rassemblement en Équipe de France, Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe ont tout de même été appelés par Didier Deschamps pour les trois matches contre la Finlande (demain, 21h10, M6, amical), le Portugal (14 novembre, 20h45, Ligue des Nations) et la Suède, 17 novembre, 20h45, Ligue des Nations). Forfaits pour la rencontre contre les Finlandais, les deux parisiens n’ont pas pris part à la séance d’entraînement de l’Equipe de France ce mardi soir comme le rapporte Loïc Tanzi, journaliste RMC Sport. Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé sont restés en salle pour travailler avec les kinés. Loïc Tanzi fait également savoir que les joueurs et le staff de l’équipe de France ont été testés négatifs à la Covid-19.