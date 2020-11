Mbappé incertain pour le déplacement à Leipzig (LP)

Buteur et passeur hier soir lors de la victoire du PSG face à Nantes (0-3), Kylian Mbappé était sorti par précaution expliquant que “ça commence à tirer” à l’arrière de sa cuisse. En conférence de presse, Thomas Tuchel s’est voulu rassurant en indiquant qu’il ne s’agissait pas d’une blessure et qu’il serait là contre le RB Leipzig mercredi soir (Téléfoot, RMC Sport 1). Mais pour Le Parisien, le numéro 7 parisien est incertain pour le match de Ligue des Champions contre les Allemands. Mbappé “se ressent plutôt d’une lourdeur musculaire que d’une réelle lésion” mais le délai entre les deux rencontres laisse un doute “sur sa capacité à enchaîner” assure le quotidien régional. Kylian Mbappé va suivre un programme aménagé avant qu’une décision définitive sa prise sur sa présence ou non sur la pelouse face à Leipzig. En ce qui concerne les autres joueurs blessés, ils ne devraient pas faire leur retour contre Leipzig. Mauro Icardi et Leandro Paredes pourrait reprendre l’entraînement demain, mais ils sont toujours très incertains pour Leipzig. Marco Verratti et Julian Draxler sont eux d’ores et déjà forfait. Remplacé à la mi-temps, Moise Kean devrait bien être présent dans le groupe pour Leipzig.