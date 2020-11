Mbappé, meilleur buteur et deuxième passeur de Ligue 1

Contre Nantes samedi soir (0-3), Kylian Mbappé a été buteur et passeur décisif. Avec son 97e but sous le maillot du PSG il se rapproche du Top 5 des meilleurs buteurs de l’histoire des Rouge & Bleu (5e, Mustapha Dahleb 98 buts). Kylian Mbappé a marqué son septième but de la saison en Ligue 1, ce qui lui permet de garder la tête au classement des meilleurs buteurs de Ligue 1. Il devance Niane (Metz) et Ben Yedder (Monaco) qui ont inscrit six buts. Déjà meilleur buteur lors des deux dernières saisons, Kylian Mbappé fera-t-il la passe de trois cette saison ? Il s’en donne actuellement les moyens en tout cas. Passeur décisif pour Ander Herrera à la Beaujoire, il a effectué sa quatrième passe décisive de la saison en Ligue 1. Il est le deuxième meilleur passeur du championnat derrière Florian Thauvin (5). Pablo Sarabia complète le podium avec quatre passes décisives.

classement meilleurs passeurs Ligue 1