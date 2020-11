Mbappé nommé pour le trophée UNFP du joueur du mois d’octobre

Auteur de belles statistiques en Ligue 1 avec le PSG, Kylian Mbappé a été logiquement nommé parmi les prétendants pour le trophée UNFP du mois d’octobre. L’attaquant parisien a notamment marqué 6 buts et délivré 2 passes décisives en 4 matches de Ligue 1 Uber Eats. L’international français sera en concurrence avec le Monégasque Wissam Ben Yedder (3 buts et 1 passe décisive) et le Lillois Jonathan Bamba (2 buts et 3 passes décisives). Pour voter pour le meilleur joueur du mois d’octobre en Ligue 1, cliquez ici.

Les stats du mois d’octobre de Kylian Mbappé en Ligue 1