Mbappé pourrait également manquer Rennes et l’Equipe de France (LP)

Forfait pour le déplacement à Leipzig – par précaution – Kylian Mbappé pourrait ne pas retrouver le terrain dans les jours qui viennent. En effet, comme le rapporte Le Parisien, le numéro 7 parisien pourrait manquer le dernier match du PSG avant la trêve internationale, la réception de Rennes (samedi 21 heures). Le quotidien francilien indique également qu’il pourrait ne pas se rendre en Equipe de France pour le dernier rassemblement de l’année 2020. “Didier Deschamps, qui communique sa liste demain, a toujours la possibilité de faire l’impasse sur le premier match amical contre la Finlande (11 novembre)“, assure Le Parisien qui explique que Mbappé pourrait tout de même être convoqué (Deschamps annonce sa liste jeudi) pour possiblement participer aux deux matches de Ligue des Nations contre le Portugal (14 novembre) et la Suède (17). En manquant la première rencontre – amical de surcroît – l’attaquant pourrait ainsi récupérer “mais il faudrait que Mbappé soit dans les temps et en mesure d’entrevoir un complet rétablissement. […]Eu regard à cette nouvelle lésion, conjuguée à la lassitude mentale et physique de sa star, le PSG prendra quoi qu’il advienne le maximum de précautions“, conclut Le Parisien.