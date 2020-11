Mbappé resté en soins, Paredes présent à l’entraînement

Pour la rencontre face au RB Leipzig ce mercredi (21h / 3ème journée de la phase de groupes de Ligue des champions), Thomas Tuchel devra une nouvelle fois composer son équipe sans de nombreux joueurs. Outre les forfaits déjà annoncés de Juan Bernat, Marco Verratti, Julian Draxler et Neymar Jr, une incertitude règne autour de la présence ou non de Kylian Mbappé, qui devrait passer une IRM ce lundi selon la chaîne Téléfoot. Et comme le rapporte le journaliste de RMC Sport, Loïc Tanzi, le numéro 7 parisien “est resté en soins pour sa cuisse droite ce lundi matin au Camp des Loges.” Concernant Moise Kean, sorti face au FC Nantes après une douleur au mollet, il était présent à la séance collective du jour au Camp des Loges, comme dévoilé sur certaines photos Instagram des joueurs parisiens. Une information également confirmée par Goal.com.

Concernant la bonne nouvelle de ce début de semaine, Leandro Paredes a effectué son retour à l’entraînement collectif ce lundi matin, comme l’avait espéré Thomas Tuchel après la victoire face au FC Nantes (3-0). L’international argentin a notamment participé à un toro avec le reste de l’effectif. De son côté, Mauro Icardi n’a pas participé à cette séance collective et sa participation face au RB Leipzig reste très incertaine.