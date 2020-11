Ménès et la “décision inique et scandaleuse” de Turpin et du VAR qui ont “faussé le match”

S’il a perdu 3-2 à Monaco en sombrant en seconde période, le PSG avait marqué trois voire quatre buts au stade Louis II avant la pause. Deux ont été refusés. Un inexplicablement signé Moise Kean après intervention du VAR, un autre, celui qui aurait pu être le 100e de Kylian Mbappé, pour un avant-bras synonyme de hors-jeu. Cette défaillance arbitrale, le journaliste Pierre Ménès la souligne.

“Sans M.Turpin, le PSG aurait dû mener 3-0 à la mi-temps, Mbappé marquant ses 98e et 99e buts en L1 avant que Keane n’inscrive le troisième. Un but totalement valable mais refusé de façon incompréhensible par monsieur Turpin et par la VAR. Une décision inique et scandaleuse, qui a évidemment faussé le match parce qu’à 0-2 les Monégasques étaient encore en vie, à 0-3 le match était plié”, constate Pierre Ménès sur son blog Canal Plus. “Après le repos, les esprits chagrins diront qu’on a vu la différence entre un entraîneur qui maîtrise la tactique et l’autre qui ne sait pas. La sortie de Geubbels et l’entrée de Fabregas ont totalement modifié le visage de l’équipe monégasque. Maintenant, je veux bien qu’on dise tout ce qu’on veut concernant Tuchel, on a aussi vu une équipe qui a joué avec ses moyens et son enthousiasme et une autre qui préparait son match de Ligue des Champions puisque Mbappé et Di Maria sont sortis, que Neymar est rentré tardivement et que Marquinhos n’a pas joué… Il est bien évident que, malgré toute leur bonne volonté, ni Dagba ni Diallo n’ont le niveau pour jouer dans un club comme le PSG. Diallo, c’est penalty à chaque fois, ça commence à à devenir un vrai souci. Cette fois, il perd le ballon aux abords de la surface puis ceinture Volland ce qui lui a logiquement valu un carton rouge.”