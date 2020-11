Ménès : “Il ne faut pas non plus s’enflammer après cette victoire de Lille”

Sans parler de l’Olympique de Marseille qui avec deux matches en moins peut potentiellement revenir à hauteur du PSG au classement, l’effondrement de Louis II a permis un gros rapproché de Lille, Montpellier, Lyon et donc Monaco.

Mais évidemment, la menace numéro 1 pour le PSG vient de l’équipe de Christophe Galtier qui a battu Lorient 4-0. “Il y a beaucoup d’équipes qui se placent en haut, Montpellier, Lyon, Monaco, ce sont des équipes qui jouent un match par semaine. Et l’OM, qui a deux matches en retard”, a tempéré l’entraîneur du LOSC. “Quand vous enchainez les matches, on y laisse des efforts, de l’énergie, des joueurs, on verra où on basculera à mi-saison, on ne va pas s’endormir sur les compliments.”

Le journaliste Pierre Ménès valide cette position de prudence. “Une équipe de Lille pourtant diminuée a atomisé sans même forcer son talent une formation de Lorient d’une faiblesse insigne et au comportement très inquiétant. Je ne vois pas comment les Merlus pourraient se maintenir avec un jeu aussi pauvre, notamment dans la transmission. À l’inverse de Lillois qui ont été impressionnants dans ce secteur de jeu, avec un jeu au sol d’une grand qualité et un bel esprit collectif en attaque, où tout le monde essaie de faire briller l’autre”, commente Pierre Ménès sur son blog Canal Plus. “Lille revient à deux points du PSG et a très bien préparé le match de jeudi face au Milan AC. Cette équipe est vraiment séduisante à voir jouer, même s’il ne faut pas non plus s’enflammer après cette victoire vu l’immense faiblesse de l’adversaire.“ Le 20 décembre, un Lille-PSG (16e journée de Ligue 1) pourrait donner des indications supplémentaires.