Ménès : “Je n’ai pas vu Mbappé recevoir un seul bon ballon dans l’espace”

Décimé, fatigué, lassé, le PSG s’est tout de même imposé 3-0 à Nantes samedi soir. Notamment grâce à Kylian Mbappé qui a su faire des différences. Mais évidemment, sans ses leaders techniques dans l’entrejeu, le champion de France en titre souffre dans la création. A commencer par la bonne première passe qui n’est pas déclenchée. Le journaliste Pierre Ménès constate ces manques récurrents dans le jeu parisien.

“Entre blessures et rotation, le PSG présentait une équipe assez étrange à la Beaujoire. Avec ce qui est selon moi le problème récurrent de cette équipe, à savoir un milieu de terrain trop peu créatif pour permettre à la ligne d’attaque de briller. En première mi-temps, je n’ai pas vu Mbappé recevoir un seul bon ballon dans l’espace, par exemple. Un premier acte assez horrible au niveau du jeu côté parisien, avec une charnière centrale en grande difficulté, surtout Diallo. Les deux joueurs, que ce soit l’ancien de Dortmund ou Danilo, n’ont pris aucun risque dans la relance”, observe Pierre Ménès sur son blog Canal Plus. “Voilà un match où Paris a encore perdu des joueurs, même si les blessures de Kean et Mbappé semblent assez bénignes. Le PSG va jouer deux matches importants la semaine prochaine avant trois matches internationaux dont tout le monde se fout éperdument, entre cette Ligue des Nations venue de nulle part et qui ne sert à rien et un match amical totalement dispensable. Le tout en une semaine. Encore une fois, c’est suicidaire dans cette période. À force de traiter les joueurs comme des machines, il ne faut pas s’étonner de voir les machines péter. Et dire qu’ils sont suffisamment payés pour jouer tous les trois jours est totalement stupide et démagogique. Il faut vraiment être un rageux de la pire espèce pour avancer un argument pareil…”