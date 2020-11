Ménès : “Kimpembe est un défenseur qui défend et il en faut dans une équipe”

Samedi soir, en s’imposant au Portugal (0-1) grâce à un but de N’Golo Kanté, l’équipe de France a décroché son ticket pour les demi-finales de la Ligue des Nations. Une victoire convaincante des Bleus à laquelle Presnel Kimpembe a participé, contrairement à Kylian Mbappé, forfait. Ce dimanche, le défenseur du PSG et de l’équipe de France reçoit la note de 7/10 dans le JDD pour se prestation. Le Parisien lui donne un 7.5 et L’Equipe lui attribue un 7. Idem pour le journaliste Pierre Ménès pour qui Presnel Kimpembe mérite un 7/10. “On lui reprochera une étourderie devant Bernardo Silva. Mais pour le reste, il a plutôt dominé Ronaldo dans le jeu aérien”, commente Pierre Ménès sur son blog Canal Plus. “Ce n’est pas qu’il ne fait rien de brillant techniquement, c’est qu’il ne tente rien de brillant techniquement. C’est un défenseur qui défend et il en faut dans une équipe.”