Ménès : “Le PSG n’a pas eu de préparation donc ils sont totalement à la ramasse physiquement”

Mercredi soir à 21h (RMC Sport 1 et Téléfoot), le PSG se déplacera sur la pelouse du RB Leipzig, à l’occasion de la 3ème journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Un match important pour les Rouge et Bleu afin d’accroître leurs chances de qualification pour la suite de la compétition. Et depuis de nombreuses semaines, le niveau de jeu affiché par les joueurs de Thomas Tuchel est vivement critiqué par de certains observateurs. Dans une vidéo, Pierre Ménès a tenu à remettre dans le contexte le début de saison des Rouge et Bleu, qui a notamment été marqué par un manque de préparation pour la saison 2020-2021.

“Moi j’entends partout : “Le PSG joue mal, le PSG ne donne pas du rêve”. Mais remettons les choses dans leur contexte ! Ils ont fait une finale de Ligue des champions (face au Bayern Munich, le 23 août ndlr) le lendemain de la reprise du championnat. Ce qui est déjà complètement con. Ils ont eu une semaine de vacances. Ce n’est pas parce qu’on a parlé d’Ibiza partout dans la presse qu’ils sont partis un mois et demi là-bas, ils sont partis cinq jours. Ils n’ont pas eu de préparation donc c’est une équipe qui est physiquement totalement à la ramasse !, a déclaré Pierre Ménès dans sa pastille ‘Pierrot Face Cam’. Ce que j’avais dit au moment du mercato : L’objectif du PSG, c’est de sortir des poules et d’être leader à la fin des matches aller en décembre. Alors être leader à la fin des matches aller, ce sera certainement le cas puisqu’ils sont déjà premiers en ayant perdu les deux premiers matches. Mais sortir des poules, ce n’est pas fait. Et si demain, il n’y a pas Mbappé (resté aux soins ce lundi après être sorti par précaution face au FC Nantes) en plus des autres absents à Leipzig, ça va être compliqué. Moi perso, je suis inquiet pour le PSG en Ligue des champions”, a exposé Pierre Ménès dans une vidéo publiée sur le compte Twitter du Canal Football Club.