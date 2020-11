Ménès : “Les dirigeants du PSG sont partis du principe qu’ils allaient se becqueter Tuchel jusqu’au bout”

Si le PSG était tourné vendredi soir à Monaco (3-2) vers l’échéance importantissime de Leipzig mardi prochain, en Ligue des champions, certains joueurs ont encore fortement déçu. Le journaliste de Canal Plus Pierre Ménès distingue dans cette catégorie des “flops” quatre éléments défensifs : Abdou Diallo, Colin Dagba, Layvin Kurzawa et Danilo Pereira.

“A un moment donné il faut se poser les bonnes questions comme : Est-ce que Diallo, Dagba, Kurzawa ont le niveau pour jouer au PSG ? Pour moi, la réponse est non. Et Danilo Pereira c’est un train de marchandises, c’est horrible. Déjà, je l’avais trouvé pathétique face à l’équipe de France, mais là c’est affreux. Tout le monde tombe sur Tuchel, moi aussi ces derniers temps, mais pas là… Je pense que Kovac a utilisé la bonne tactique pour gagner le match, il a bien rectifié, mais de l’autre côté il y avait un entraîneur qui préparait Leipzig“, a commenté Pierre Ménès lors du CFC. “Thomas Tuchel menacé mardi ? Je crois que les dirigeants du PSG sont partis du principe qu’ils allaient se le becqueter jusqu’au bout. Ils n’ont peut-être pas envie non plus de se précipiter pour son remplaçant…”