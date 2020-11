Ménès “ne pense pas que Mbappé était d’une sérénité à toute épreuve”

Mardi soir, l’équipe de France a achevé son année 2020 avec une belle victoire 4-2 contre la Suède (buts de Giroud x2, Pavard et Coman) dans un stade de France vide mais dopé à l’antenne de M6 par des bandes sonores. Comme à son habitude Pierre Ménès a noté et évalué les Bleus. Parmi eux, deux joueurs du PSG.

Ainsi le journaliste donne un 6/10 à Presnel Kimpembe qui a joué l’intégralité de ce 6e match de Ligue des Nations. “Je lui aurais mis un point de plus si la Suède n’avait pas marqué un second but, car pour le reste il a été égal à lui-même : costaud et concentré. Avec une participation au jeu – qu’on ne lui demande d’ailleurs pas – assez limitée”, commente Pierre Ménès sur son blog Canal Plus. “Au global, ses deux matches joués avec les Bleus ont confirmé sa solidité.” Le journaliste sportif exprime aussi son sentiment concernant Kylian Mbappé, de retour après 17 jours sans match, et “qui aura joué 35 minutes sans trop forcer. On sentait qu’il voulait se tester mais je ne pense pas qu’il était d’une sérénité à toute épreuve. Il a quand même réussi à délivrer une merveille de passe décisive à Giroud sur le troisième but.”

“Tout s’est bien passé avec Kylian”, a assuré hier soir Didier Deschamps, le sélectionneur, en conférence de presse. “Il va rentrer dans son club et sera à disposition, frais.”