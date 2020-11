Ménès : “Neymar montre un attachement à Paris depuis un an”

L’un des dossiers prioritaires de Leonardo sera de prolonger Neymar et Kylian Mbappé, qui sont encore sous contrat jusqu’en juin 2022. Mais ce dossier s’annonce plus compliqué du côté de l’international français que du Brésilien (28 ans). Ce dernier aimerait poursuivre l’aventure avec le club de la capitale et des négociations devraient bientôt intervenir. Pour Pierre Ménès, le bon calcul pour Neymar serait de rester au PSG.

“Il y a une info qui m’a beaucoup frappé, c’est que la prolongation de Sergio Ramos au Real Madrid posait des problèmes d’ordre financier. Et c’est le même club qui a budgété 180 millions d’euros pour prendre Mbappé au PSG ? Donc là faut m’expliquer aussi où est la cohérence parce que je pense que Mbappé prendra un salaire largement aussi important que celui de Ramos pour ne pas dire plus, estime Pierre Ménès dans sa chronique Pierrot Face Cam. Oui il y a le covid, oui il y a la crise et les clubs qui étaient potentiellement des gros acheteurs au mercato ne seront peut-être plus là ou le seront peut-être encore moins. Je pense que oui, financièrement, dans cette optique le bon calcul pour Neymar c’est de rester au PSG puisque je crois qu’il négocie avec le même salaire qui reste monstrueux. Et puis je pense aussi qu’il est heureux à Paris maintenant, qu’il s’est habitué à la ville, note Ménès On voit qu’il montre un attachement à Paris depuis une année qu’il ne montrait pas avant. Moi, égoïstement pour la Ligue 1 je préfère avoir Neymar en France que Neymar en Angleterre ou en Espagne.”