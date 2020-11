Ménès : “Qu’un PSG aussi amoindri gagne aussi facilement me fait désespérer de la L1”

Le PSG a enchaîné tranquillement (3-0) samedi soir avec une huitième victoire de rang en Ligue 1. Une tendance presque curieuse tant les blessures, tant la fatigue affaiblissent ces dernières semaines l’effectif parisien. Hier, c’était pourtant le troisième du Championnat qui se présentait au Parc des Princes avec une étiquette de “bête noire”. De quoi désespérer Pierre Ménès.

“On pensait que Rennes pourrait faire un coup au Parc face à une équipe du PSG privée de huit joueurs et qui en a perdu quatre autres pendant le match. Mais non. Rennes a perdu assez lamentablement, sans rien essayer”, juge Pierre Ménès sur son blog Canal Plus. “Voir qu’une équipe du PSG aussi amoindrie gagne aussi facilement face à une formation qui est troisième au classement me fait désespérer de la Ligue 1. Si tu n’y crois pas face à ce PSG-là, tu n’y croiras jamais. Je trouve ça consternant. Quant au PSG, qui signe sa huitième victoire consécutive, il a confirmé qu’il n’avait pas de rival en Ligue 1, ce qu’on sait depuis longtemps et qui, je le répète, est la moindre des choses. Mais je pense quand même qu’une équipe aussi bien classée que le Stade Rennais devrait montrer et provoquer autre chose que de se prendre 3-0 quasiment sans combattre.”