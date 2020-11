Ménès sur les blessures : “Je pense qu’il y a un problème interne au PSG”

Depuis le début de saison, le PSG a présenté au minimum cinq blessés dans ses groupes lors de chaque match de championnat et de Ligue des Champions. Actuellement 11 joueurs sont blessés. Pierre Ménès estime qu’il y a un problème interne au PSG sur ce sujet.

“Je pense qu’il y a un problème interne au PSG, je ne sais pas si c’est parce que les joueurs travaillent peu ou travaillent mal. Mais il y a évidemment là, cette année, ponctuellement un problème de calendrier. Je vais radoter mais tu fais la finale de Ligue des Champions le lendemain de la reprise de la Ligue 1. Tu diffères ton premier match à Lens qui devait avoir lieu cinq jours plus tard, ce qui est un non-sens, rappelle Ménès pour sa pastille Pierrot Face Cam. Il y a des cas de Covid et c’est une escalade. Parce que qui dit joueurs qui ont le Covid dit joueur ou qui ne s’entraîne pas ou qui ne s’entraînent pas et qui sont en plus malades. Il y a une sorte d’enchaînement et tu prends des risques. Là contre Rennes, Tuchel a fait jouer Kehrer et Paredes en prenant des risques et Kehrer s’est re-pété. Pas de vacances, pas de préparation. […]Le Bayern a fait le même nombre de matches mais le Bayern a repris trois semaines après donc 10 jours de vacances et 10 jours de préparation. Ça n’a rien à voir.“

Pierre Ménès qui a aussi fustigé la prestation de Rennes contre le PSG ce week-end.

“J’ai été très très déçu par l’attitude des Rennais au Parc des Princes parce que si tu ne vas au Parc avec le couteau entre les dents quand tu vas jouer avec une équipe du PSG autant diminuée, diminuée au coup d’envoi et diminuée au fil des minutes avec quatre blessés en cours de match. Si là tu n’arrives pas à ramener un résultat mais reste chez toi. […]Bien sûr qu’il y a un énorme écart […]mais il y a aussi un problème d’attitude entre les adversaires du PSG et le PSG. Si tu ne mets pas ce PSG-là en danger, tu ne le mettras jamais en danger. Tu t’aperçois qu’en perdant ses deux premiers matches , en ayant 90 absences cumulées sur les 10 premiers matches, ils sont premiers avec cinq points d’avance.”