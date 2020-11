Meunier : “J’avais besoin d’une nouvelle expérience, de nouveauté”

Après quatre ans sous le maillot du PSG, Thomas Meunier a quitté les Rouge & Bleu cet été, en fin contrat, pour rejoindre le Borussia Dortmund. Le latéral droit belge qui a difficilement débuté son aventure allemande. Présent en conférence de presse ce mardi, Meunier a de nouveau expliqué pourquoi il avait quitté le PSG.

“J’avais besoin d’une nouvelle expérience, d’un nouvel environnement, de nouveauté, tout simplement. C’est ce que j’ai découvert ici en signant au Borussia. Il ne manque qu’une chose : les supporters et leurs incroyables tifos. Ça fait aussi partie de ce qui m’a convaincu de signer ici au Borussia. Je suis assez content de mon temps de jeu, assure Meunier avant de justifier ses performances moyennes. Je retrouve le rythme après presque sept mois d’absence, parce que j’ai eu le coronavirus et puis je n’ai pas pu me réentraîner avec le PSG. Je me suis seulement entraîné fin juillet et je me suis blessé directement. Je retrouve mes sensations, les jambes sont bonnes, le cœur est bon et on le voit avec les résultats de l’équipe. Je pense que j’apporte un peu ma pierre à l’édifice à cet équilibre défensif. Je retrouve du plaisir avec des coéquipiers avec qui je prends du plaisir à jouer, et ça c’est le plus important.“