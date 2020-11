Meuren sûr que Tuchel voudrait faire encore deux saisons au PSG

Ces dernières semaines les relations tumultueuses, y compris publiquement, entre Thomas Tuchel et Leonardo ont fait beaucoup parler. Mais selon Daniel Meuren, journaliste allemand coauteur avec Tobias Schächter de “Thomas Tuchel – The Biography“, la situation n’est pas si extrême entre les deux hommes et l’Allemand pourrait même vouloir prolonger l’aventure au PSG.

“Mon sentiment est qu’il respecte Leonardo et qu’il le voit comme un dirigeant avec beaucoup de compétences. Tuchel peut accepter de travailler avec lui s’il comprend les décisions prises”, explique Daniel Meuren au journal Le Parisien. “C’est typique pour Tuchel d’exploser face à une situation qu’il ne comprend pas. Mais c’est aussi possible qu’il finisse par l’accepter plus tard. Donc, les choses peuvent s’améliorer entre eux. Mais il ne veut pas tout diriger. Ça, ce n’est pas lui. Tuchel s’occupe du terrain et il veut que les dirigeants fassent leur travail et que ce soit à 100% dans l’intérêt du club. […] Je suis sûr qu’il aimerait continuer au PSG encore deux ans car les conditions sont presque parfaites pour lui. Mais il ne va pas changer son fonctionnement pour prolonger. Il va garder sa route.”