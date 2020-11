Micoud : “Il y avait une énorme pression et je pense que ça a bloqué le PSG”

Hier soir, le PSG a obtenu le plus important face au RB Leipzig avec une victoire 1-0, dans le cadre de la 4ème journée de Ligue des champions. Dans le contenu du match, les joueurs de Thomas Tuchel ont subi et souffert face au club allemand. Cependant, ce succès permet aux Parisiens de bien se replacer dans le groupe (2e) afin d’envisager une qualification en 8es de finale de la compétition. Pour Johan Micoud, la pression du résultat peut expliquer la mauvaise prestation du PSG

“L’air de rien, même si c’est le PSG, je pense qu’il y avait une énorme pression face à Leipzig et je pense que ça les a bloqué. J’ose espérer qu’il y a une partie de l’explication qui est là. Je pense qu’ils ne sont jamais rentrés dans le match et qu’ils ont eu peur tout le match. S’ils avaient fait match nul, c’était quasiment terminé à 95%. La trouille s’accentue par rapport au fait que t’as en face de toi une équipe qui te jongle. Tu n’arrives plus à avoir le ballon (…) L’air de rien si tu ne gagnais pas, t’étais presque éliminé de la Ligue des champions. Donc ça aurait été un énorme fiasco pour la saison du PSG”, a exposé Johan Micoud sur le plateau de l’EDS, avant d’encenser l’entrée en jeu de Marco Verratti. “Après je pense qu’il y a certains joueurs qui n’ont pas le niveau pour le PSG mais l’espoir c’est la rentrée de Verratti. De suite il est rentré et ça a réglé le problème. Quand il est rentré, son premier ballon c’était un sombrero et deuxième ballon, il va au contact des mecs. Il a montré à tout le monde qu’il était là.”

De retour en tant que titulaire avec le PSG, Neymar Jr a livré une mauvaise prestation et a perdu de nombreux ballons. Cependant pour Johan Micoud, sa mauvaise performance s’explique par le manque de mobilité autour de lui. “Mettre Neymar et Mbappé dans le même sac, je ne suis pas d’accord. Parce que Mbappé se cache. Neymar touche 74 ballons alors que tu as 38% de possession de balle. Ça veut dire que le mec a tenté avec le ballon. Alors peut-être qu’il peut jouer avec les autres, mais quand les joueurs autour de toi se cachent, tu fais quoi ? Tu joues avec qui ? Est-ce que Mbappé a proposé quelque chose quand Neymar avait le ballon ? Moi, je ne l’ai pas trop vu. Di María a été transparent. Tu veux combiner avec les trois du milieu (Pereira, Paredes et Herrera) ? Le seul qui touche le ballon, le demande et qui est toujours en activité, c’est Neymar. C’est le seul qui propose des solutions. Après qu’il soit énervant et agaçant, je suis d’accord avec ça.”