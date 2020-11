Micoud sur l’entrée de Mbappé face à la Suède : “Je pense que ça valait le coup”

Absent depuis le 31 octobre dernier en raison d’une gêne musculaire aux ischio-jambiers de la cuisse droite, Kylian Mbappé a retrouvé la compétition lors de cette trêve internationale avec l’équipe de France. L’attaquant parisien a disputé 37 minutes face à la Suède et a notamment réalisé une passe décisive quelques instants après son entrée (victoire 4-2 des Bleus). Interrogé sur les minutes joués par Kylian Mbappé dans un match sans enjeu, Johan Micoud estime que ce temps de jeu “valait le coup” afin de préparer le joueur de 21 ans pour les prochaines échéances du PSG.

“Déjà je pense qu’il n’était pas blessé, il avait un gêne de fatigue si j’ai bien compris. La question est de savoir est-ce que c’est mieux d’être avec un groupe de 25 joueurs ou avec le PSG où il n’y avait pas beaucoup de joueurs au Camp des Loges (12 internationaux partis avec leurs sélections au début de la trêve). En se disant qu’on le sélectionne en ne jouant pas les deux premiers matches (face à la Finlande et le Portugal) et qu’on va le préparer en faisant les soins nécessaires“, a exposé Johan Micoud sur le plateau de l’EDS. “Je pense aussi qu’il a repris l’entraînement petit à petit avec le groupe. C’était un fonctionnement pour ensuite pouvoir jouer ce soir (hier soir, ndlr) et après préparer la suite avec le PSG. Donc je pense que oui, ça valait le coup.”