Moatti et le mérite de Kimpembe d’avoir fait sa place dans le onze français

Le défenseur du PSG Presnel Kimpembe semble avoir pris le dessus chez les Bleus sur Clément Lenglet pour évoluer à la gauche de Raphaël Varane. Et pour le journaliste de L’Equipe Etienne Moatti, c’est une grande performance. En effet, Didier Deschamps s’appuyait sur une charnière centrale qu’il pensait durable.

“Il y avait une paire de centraux installée en équipe de France avec Raphaël Varane et Clément Lenglet, c’est ce qu’on croyait en tout cas. Umtiti n’est plus dans le circuit depuis un moment. Défenseurs du Real et du Barça, Varane et Lenglet enchaînaient les matches chez les Bleus, on pensait que ça allait jusqu’à l’Euro comme ça. On pensait qu’il n’y avait pas de débat. Et bien non. Presnel Kimpembe qui était la doublure parfaite, maintenant il prend la place de Clément Lenglet. C’est assez net. Didier Deschamps en a encore parlé mardi soir. Pour moi c’est un peu une surprise, mais c’est une très bonne surprise pour lui. Il a beaucoup de mérite. Il avait des problèmes de concentration, de régularité, mais aujourd’hui il a un tel niveau qu’à l’intérieur du groupe il a réussi à changer la hiérarchie, et ça c’est difficile”, a commenté Etienne Moatti lors de l’EDS.