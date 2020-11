Moise Kean quitte le rassemblement de l’Italie à cause de souci musculaire

On est actuellement en trêve internationale et une dizaine de joueurs du PSG ont été convoqués par leurs sélectionneurs respectifs. Comme son coéquipier Alessandro Florenzi, Moise Kean avait été convoqué par Roberto Mancini pour les matches contre l’Estonie (4-0), la Pologne (15/11) et la Bosnie (18). Mais l’attaquant parisien ne va pas jouer avec sa sélection lors de cette fenêtre Fifa. La Rai – sur son compte twitter – nous fait savoir que Kean va quitter le rassemblement de la Squadra Azzura en raison de souci musculaire. Le média italien ne donne pas plus d’information mais c’est encore une mauvaise nouvelle pour le PSG, qui garni assez régulièrement son infirmerie ces derniers mois.