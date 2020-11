Monaco/PSG et PSG/OL : annoncez vos pronostics

Ce soir à 21 heures, deux rencontres du PSG seront au programme. Monaco / PSG (Téléfoot) pour la section masculine et PSG / OL (Canal Plus) pour les Féminines. Deux affiches qui auront leur importance. Les Parisiens voudront enchaîner une neuvième victoire d’affilée en Ligue 1 et ainsi se préparer au mieux pour la réception de Leipzig en C1. Concernant les féminines du PSG, elles auront pour objectif de faire chuter le leader lyonnais afin d’occuper la première place du classement. Comment sentez-vous ce Monaco / PSG et ce PSG /OL ? Quels seront les scores de ces matches ? A vos claviers pour les pronostics du jour.

Avant la trêve internationale, le PSG de Thomas Tuchel s’était largement imposé face au Stade Rennais (3-0). Un score annoncé ici par gicma, LeChocoBN, Courgette94 et Latouchel. Félicitations !