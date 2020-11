Monaco / PSG : les notes des Parisiens

Une première période qui finit à 0-2 avec un but curieusement annulé de Moise Kean par le VAR, puis une seconde période “inadmissible” comme l’a qualifiée Presnel Kimpembe. Et à l’arrivée un 3-2 et une troisième défaite en onze journées de Ligue 1. Le PSG s’est arrêté de jouer, et personne ne pouvait expliquer pourquoi après le coup de sifflet final. Collectivement, l’équipe a lâché, individuellement certains joueurs ont été très inquiétants. D’où cette kyrielle de mauvaises notes. Il ne reste plus qu’à espérer que le PSG avait la tête au match de Leipzig mardi. Clairement ce soir, c’était du côté du Parc des Princes qu’il fallait regarder avec la belle victoire 1-0 contre Lyon des Parisiennes.

Les notes de Canal Supporters pour les joueurs du PSG : Navas (6) – Dagba (2) – Diallo (2) – Kimpembe (3) – Kurzawa (2.5) – Di Maria (3) – Danilo Pereira (2) – Rafinha (4.5) – Sarabia (3) – Kean (3) – Mbappé (7)