[MAJ] Monaco / PSG : quelle équipe pourra aligner Tuchel ?

C’est parti pour une série de dix matches à haute intensité. Le PSG attaque au stade Louis II de Monaco (21 heures/Téléfoot) l’ultime sprint dans une année 2020 très spéciale. Celle du Covid, des chamboulements que le coronavirus a provoqués, celle des 50 ans du PSG, d’un grand chelem national et d’une finale de la Champions League. Deux objectifs en cette fin d’année pour Paris : obtenir un ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions et consolider sa première place en Ligue 1.

Ce vendredi, le PSG espère donc ramener un résultat du Rocher – qui célébrait hier sa fête nationale – et surtout pouvoir se projeter positivement sur le rendez-vous au Parc des Princes contre le RB Leipzig. Car pour l’emporter contre les Allemands il faudra avoir une belle équipe à un bon niveau physique. C’est tout le défi dans la gestion de Thomas Tuchel. C’est pourquoi on peut imaginer que les non-internationaux aptes de la récente parenthèse Fifa seront privilégiés face au sixième de la L1. A savoir Layvin Kurzawa, Abdou Diallo, Pablo Sarabia et Rafinha voire Sergio Rico (Ander Herrera est finalement forfait). A ces quatre joueurs de champ s’ajouteront à priori Colin Dagba, Presnel Kimpembe, Danilo Pereira, Kylian Mbappé, Angel Di Maria et Moise Kean, en fonction des ressentis. Dans un scenario idéal Thomas Tuchel offrira un peu de temps de jeu à Neymar dans l’optique du PSG-Leipzig.

Les compositions dans Nice-Matin, L’Equipe et Le Parisien

La feuille de match du Monaco/PSG

Vendredi 20 novembre 2020 à 21 heures | 11e journée de Ligue Uber Eats au stade Louis II de Monaco | Diffuseur : Téléfoot | Arbitre : Turpin | VAR : Letexier et Lepaysant

ASM : Mannone – Sidibé, Disasi (c), Badiashile, Caio Henrique – S.Diop, Y. Fofana, A. Tchouaméni, Gelson Martins – Volland, Jovetic Remplaçants parmi : Majecki (g), Ballo-Touré, Matsima, Pavlovic, Maripan, Luis, Matazo, Onyekuru, Fabregas, Millot, Geubbels, Pellegri Entraîneur : Kovac

: Mannone – Sidibé, Disasi (c), Badiashile, Caio Henrique – S.Diop, Y. Fofana, A. Tchouaméni, Gelson Martins – Volland, Jovetic