Montana : “Le huis clos ? On se rend compte de l’importance du public”

En raison de la crise liée au Coronavirus les stades du monde entier sont vides pendant les matches. Malgré ça, les speakers sont présents à chaque rencontre. Un métier complètement différent comme l’explique la célèbre voix du Parc des Princes, Michel Montana.

“Les stades vides ? Honnêtement, c’est une énorme frustration. En ce moment, j’ai coutume de dire qu’on est un petit peu dans la situation d’un présentateur de spectacle qui d’un seul coup s’adresse à une salle vide. Il faut adapter le ton. Bien entendu ça ne répond pas et en plus on ne peut pas se permettre de partir dans les tours en annonçant un but et le faire répéter trois fois vu qu’il n’y a pas de public, explique Michel Montana pour RMC Sport. Quand on annonce un but et que le public répond, c’est un bonheur. Et le foot c’est ça, c’est ce spectacle. […]Je suis content que l’on se rende compte combien le public est important. Je ne vais pas dire qu’il est plus important que les joueurs, mais il l’est tout autant.“

Michel Montana qui estime que cette atmosphère n’a pas d’impact sur les joueurs. “On a l’impression d’assister à un match amateur du dimanche après-midi. Mais t’as l’impression qu’ils sont à l’aise avec ça. On s’aperçoit quand même qu’il y a des matches d’un très bon niveau. Dès l’instant où l’arbitre donne le coup d’envoi ils sont vraiment dans leur truc.“