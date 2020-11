Mory Diaw revient sur son départ du PSG et le twitergate

Mory Diaw, titi parisien, n’a jamais eu la chance d’évoluer avec l’équipe première lors d’un match officiel. Le gardien, actuellement au Lausanne Sport en première division suisse, avait du quitter son club formateur durant l’été 2015, un peu en raison d’anciens tweets insultants ressortis plusieurs années après leur écriture. Pour Foot Mercato, Mory Diaw est revenu sur cette période difficile, qui l’a vu ensuite enchaîner les clubs sans vraiment de réussite (Marfa, 2e division portugaise, Lokomotiv Plovdiv première division Hongroise…).

“Encore aujourd’hui ça me touche quand je parle de ça, parce que j’étais bien à Paris, j’étais apprécié, on connaissait ma personnalité … Le directeur sportif me connaissait bien et malgré ça le club a préféré se séparer de moi sans chercher à comprendre, se remémore Mory Diaw. C’est bête de payer les pots cassés d’erreurs de jeunesse. Mais peu importe, on apprend de nos erreurs et j’ai appris de ça. Je me suis relevé et aujourd’hui dieu merci ça va. C’est à ma famille que ça a fait le plus de mal, ils avaient une image de moi qui n’était pas celle qu’il y avait dans les journaux ou celle que les gens pouvaient me donner.”